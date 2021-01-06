Онколог назвал виды рака, которые сложно выявить своевременно

Такую форму заболевания специалисты называют «вялотекущей».

Онколог Михаил Мяснянкин перечислил виды рака, которые сложно выявить самостоятельно прежде чем станет слишком поздно. Такие типы онкологии не сопровождаются неприятными симптомами на ранних стадиях.

Когда врачи диагностируют у пациентов некоторые виды рака в запущенном состоянии, люди удивляются, поскольку не страдали от болей или других выраженных проблем со здоровьем. По этой причине человек может долго не посещать специалистов, а его кончина рискует наступить внезапно для родных и близких. Обычно такую форму заболевания специалисты называют «вялотекущей».

У мужчин к таковым относится рак простаты. При злокачественном образовании парни могут попросту не замечать проявлений.

У женщин нечто подобное наблюдается в случае с раком молочной железы. Чтобы обнаружить данную онкологию, нужно регулярно проходить обследования, прощупывать грудь на предмет опухоли самостоятельно, делать УЗИ. Обычно эта форма рака не развивается внезапно, процесс может тянуться годами.

Без симптомов способны формироваться опухоли, локализованные в ЖКТ. Если есть даже несерьезные, но непривычные симптомы, лучше пройти обследование.

: lenta.ua