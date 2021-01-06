Ксения Мишина показала, где лучше всего отдохнуть зимой

Героиня шоу “Холостячка” Ксения Мишина, которая недавно призналась, как скрывала свой новый роман, поделилась фотографией, сделанной на отдыхе в горах. Вместе с Александром Эллертом актриса отдохнула в Карпатах и даже занялась экстремальным спортом.

На своей странице в Instagram Мишина опубликовала фото, на котором она запечатлена стоя на сноуборте за снежном спуске.

“С чистейшим воздухом, паром изо рта, глинтвейном, с потрясающими снегопадами, сугробами, пейзажами, событиями и возможностями”, – написала в посте Ксения.

Она также призналась, что все же больше любит отдух у море, на солнце.

Ксения Мишина и Александр Эллет встретили Новый год в Буковеле. Это их первое совместное путешествие после финала проекта “Холостячка”.

: toneto.net