Названо дві харчові добавки, які знижують “поганий” холестерин

Підвищений рівень холестерину – це підступний стан, оскільки ніяких симптомів, що попереджають про небезпеку, зазвичай немає. Однак, якщо його не лікувати протягом довгого часу, то можуть виникнути серйозні наслідки.

Холестерин може привести до закупорки кровоносних судин. Експерти назвали кілька добавок, які необхідні для щоденного раціону, щоб полегшити цю недугу.

Бляшки можуть звужувати артерії, тому через них проходить менше крові. Їх утворення змінює склад артеріальної вистилки, що призводить до серйозних ускладнень. Перше, що допомагає з цим боротися – магній.

Його щоденний прийом знижує рівень “поганого” холестерину в організмі, і підвищує рівень “хорошого”. При дефіциті магнію ризик ішемічної хвороби серця збільшується в кілька разів. Він також є важливим мінералом, необхідним для регулювання кров’яного тиску і рівня цукру в крові, повідомляє Express.

Ще одна корисна добавка – екстракт зеленого чаю, який теж допомагає знизити ризик серцевих захворювань. Протягом століть вважалося, що цей напій має цілющі властивості.

Дослідження показали, що зелений чай зменшує кількість холестерину в крові. Він також багатий поліфенолами, які мають антиоксидантні, протиракові, антибактеріальні та противірусні властивості.

: ukrhealth.net

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