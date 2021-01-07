В Украине подготовили современную замену ГАЗ-66

Корпорация «Эталон» подготовила замену полноприводнмоу ГАЗ-66. На броварском предприятии «Базтехсервис» наладили производство индийского грузовика повышенной проходимости Ashok Leyland Guru 715.

Выпуск Guru в Украине анонсировали еще несколько лет назад. В 2020 году на украинском предприятии модернизировали грузовик и улучшили его проходимость, установив новые усиленные мосты.

Теперь новинку предложат украинским силовым структурам и МЧС. Ashok Leyland Guru 715 превосходит устаревший ГАЗ-66 по многим параметрам.

В частности, индийская модель оснащена гораздо более экономичным 150-сильным турбодизелем. Примуществом двигателя является и большая тяга, ведь крутящий момент достигает 520 Н∙м. Максимальная скорость – 110 км/ч. Guru маневреннее, чем ГАЗ-66, ведь радиус его разворота – всего 7,25 м.

К тому же, Guru способен преодолевать больший подъем, чем ГАЗ-66 – 35 градусов против 31. А еще у него на полтонны больше грузоподъемность – 2520 кг. Клиренс грузовика составляет 315 мм и ему под силу броды глубиной до 80 см.

: autoportal.ua