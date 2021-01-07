Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие гепатита В

Гепатит В (HBV) – это вирусное инфекционное заболевание, которое поражает печень и протекает в острой или хронической форме.

Заразиться гепатитом можно в случае:

использования нестерильных шприцев;

недостаточной стерилизации инструментов для татуажа, маникюра, медицинской аппаратуры;

лечения зубов;

при половом контакте;

переливания инфицированных компонентов крови;

передачи от больной матери ребенку, особенно в 3-ем триместре беременности, а также во время родов или сразу после них.

Зачастую первичная инфекция имеет бессимптомное течение. Тем не менее у некоторых пациентов возникают острые состояния с выраженными симптомами, которые сохраняются несколько недель.

Медики назвали следующие симптомы развития гепатита В:

желтушное окрашивание кожи и склер;

потемнение мочи;

сильная слабость;

тошнота;

рвота;

боль в брюшной полости;

Врачи отмечают, что в редких случаях острый гепатит может привести к развитию острой печеночной недостаточности с риском летального исхода.

Вирус гепатита В также может провоцировать хроническое инфекционное заболевание печени, которое со временем может развиться в цирроз (рубцевание печени) или рак печени.

Основная мера профилактики гепатита В – вакцинация. После прививки иммунитет к гепатиту В сохраняется в течение 15 лет.

: zdorove.clutch.ua