У шубі за понад 7 тисяч гривень: Слава Камінська вразила зимовим образом

Учасниця гурту “НеАнгели” Слава Камінська похизувалась першою обновкою 2021 року. Зірка показала ніжний зимовий образ у шубі молочного кольору.

На сцені співачка Слава Камінська з’являється у вкрай відвертих вбраннях і на високих підборах. Натомість у повсякденному житті артистка обирає зручний і стильний одяг. В інстаграм-профілі вона показала новий зимовий образ, який підкорив мережу.

Біля новенького авто виконавиця позувала у трендовому look. Вона обрала теплий кремовий костюм, який складався з широких штанів і кофти та поєднала його з кросівками в тон. Наверх Слава Камінська накинула шубу молочного кольору з натуральної шерсті. Вартість затишного верхнього одягу становить 7 500 тисяч гривень. Знаменитість зізналась, що це найприємніша на дотик шуба з усіх її шуб.

Образ артистка довершила чорними сонцезахисними окулярами та червоною сумочкою, яка контрастувала з ніжним аутфітом. Волосся співачка залишила розпущеним, обійшовшись без укладки.

: showbiz.24tv.ua