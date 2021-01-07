На півдні Англії знайшли тисячолітню китайську монету

Китайську монету, випущену 1000 років тому, випадково знайшли у Великобританії. Вчені ще не з’ясували, як китайська реліквія потрапила на південь Англії, але ця знахідка вказує на те, що Європа і Китай у давнину були пов’язані тісніше, ніж вважалося раніше.

Чи загубив її середньовічний житель Альбіону чи сучасний колекціонер – поки невідомо.

Знайдена монета з мідного сплаву відноситься до епохи династії Сун. Вона була випущена між 1008 і 1016 роками нашої ери під час правління імператора Чженьцзуна. У центрі круглої монети з написом розташовано квадратний отвір. З його допомогою кілька монет зберігали у зв’язці.

Монету виявили в селі Берітон у графстві Хемпшир приблизно в 14 кілометрах від південного узбережжя Великобританії. Дослідники все ще сперечаються: чи втратив цю реліквію сучасний колекціонер, або вона дійсно належала середньовічній людині.

Історики з Кембриджського університету, вважають, що монета потрапила до Великобританії ще в Середні віки. На їхню думку, на це вказує кілька факторів. Наприклад, артефакт знайшли в місці, де було також виявлено безліч інших середньовічних реліквій. Серед них монета короля Іоанна, викарбувана в Лондоні в 1205-1207 роках.

Місце, де знайшли китайську монету, знаходиться близько до побережжя, тому дослідники вважають, що цей район був тісно пов’язаний морськими шляхами з іншими країнами світу.

: ukurier.gov.ua