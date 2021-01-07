Симптом злоякісної пухлини легенів виявили в очах

Першими симптомами пухлини легенів можуть бути невеликий кашель або задишка, а в міру розвитку захворювання вони стають більш явними і інтенсивними. З її зростанням можуть з’являтися інші ознаки, оскільки хвороба починає впливати на інші частини тіла.

Недрібноклітинний рак легені (НМРЛ) часто починається в бронхах (дихальних шляхах, що ведуть з трахеї в легені), потім швидко зростає і поширюється на інші органи. У деяких випадках пухлини можуть пошкоджувати нерви. Один з наслідків-синдром Хорнера. Симптом цього стану може бути пов’язаний в тому числі і з очима, пише Express.

Він проявляється в опущенні століття і зменшенні розміру зіниці, уточнили американські онкологи. Найчастіше при стані уражається одна сторона обличчя. Якщо метастази вражають головний або спинний мозок, симптоми можуть включати нечіткий зір або двоїння в очах. До інших ознак відносять головний біль, проблеми з промовою і судоми.

Проте, основними симптомами раку легенів як і раніше вважаються кашель, який не проходить через два або три тижні, часті інфекції грудної клітини, кровохаркання, біль при диханні, стійка задишка, а також постійна втома. Менш поширеними ознаками є захриплий голос, набряк обличчя або шиї, біль у плечі або грудях.

Один з кращих способів запобігти захворюванню – кинути палити. Крім того, дослідження показали, що дієта з низьким вмістом жирів і високим вмістом клітковини, що включає як мінімум п’ять порцій свіжих фруктів і овочів в день, також може знизити ризики його появи.

: ukrhealth.net