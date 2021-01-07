Эксперты назвали целебные свойства граната

Гранат способен предупредить рак молочных желез, инсульт, инфаркт и слабоумие. О лечебных свойствах фрукта рассказала диетолог Елена Соломатина.

Об этом пишут СМИ.

По словам медика, гранат способен укрепить иммунную систему, а также обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами. Фрукт богат на антиоксиданты и кислоты, которые могут снять воспаление.

Он не дает клеткам сердца и сосудов разрушаться, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, предупреждая инсульт и инфаркт. Также гранат понижает уровень холестерина в крови. Для того, чтобы получить такой эффект от употребления фрукта, гранат стоит есть ежедневно – четверти будет достаточно. Зерна можно заменить 30 граммами гранатового сока.

Как отмечает Соломатина, стоит разбавлять его с водой, поскольку сок негативно воздействует на зубную эмаль. Диетолог советует пить напиток через трубочку – это обезопасит и чувствительный ЖКТ. После употребления граната рот лучше ополоснуть водой.

Елена Соломатина рассказала, как выбрать хороший фрукт. Главное – это его хвостик, где был цветок. Он должен быть сухим, а кожура должна быть одного цвета без черных точек. Есть гранат можно прямо с косточками. Врач прокомментировала ситуацию изданию «Радио Спутник».

: golos.ua