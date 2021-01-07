З якою вагою людина відчуває себе щасливішою

Виявляється, на наще відчуття щастя впливає навіть вага. Принаймні, у цьому переконані дослідники.

Люди із зайвою вагою більш щасливі, ніж худі. Такий висновок зробили вчені Брістольського університету (Велика Британія).

Вони провели дослідження, для якого використали дані британського біобанку – бази даних. Там містяться генетичні дані 500 тис. чоловіків та жінок у віці від 37 до 73 років. Деякі висновки вчених стали неочікуваними, пише espreso.tv. Вони виявили, що люди з надлишковою вагою зазвичай більш спокійні.

Люди, які генетично схильні до ожиріння, рідше бувають нервовими і відчувають напруження.

: nashamama.com