Вагітна Фролова: Коли захворіла на COVID-19, не могла додзвонитися до лікаря протягом трьох днів

Українська ведуча Василіса Фролова розповіла про свій неприємний досвід спілкування з лікарями одного з київських пологових будинків. Повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

Українська ведуча Василіса Фролова 5 січня в Instagram повідомила, що під час вагітності планувала консультуватися у лікарів Київського міського пологового будинку №7, але незабаром змушена була змінити рішення.

“Я чесно і відверто сказала, що вірю в медичну реформу, сподіваюся на кваліфікацію фахівців у “кращому” перинатальному центрі країни, на що мені вже тоді відповіли зверхньою посмішкою та відмовилися надавати особистий телефон мого лікаря“, – поділилася враженнями ведуча.

За словами Фролової, вона намагалася бути толерантною щоразу, відвідуючи лікаря, але коли захворіла на коронавірус і не змогла проконсультуватися зі своїм лікарем по телефону, змушена була змінити клініку та лікаря.

“Коли я захворіла на COVID-19, звісно, я скасувала візити, але мені потрібна була консультація лікаря за результатами аналізів. Уявіть, я не могла додзвонитися до свого лікаря три дні. У черговий раз, коли попросила мені зателефонувати, випадково почула її голос. Вона, як завжди, зверхньо відповіла: “Та не можу я з нею говорити, мене взагалі головлікар викликає”. Без зайвих церемоній мені відрізали: “Вона не хоче з вами розмовляти” і кинули слухавку! What?” – описала свою розмову Фролова.

: trserial.net.ua