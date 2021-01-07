Володимир Остапчук повідомив, що скоро житиме в новій квартирі

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук вирішив поділитися з фанами своїм переїздом в нову оселю. За словами шоумена, разом з дружиною він розпочинає цей рік по-новому.

У своїх Instagram-stories Христина опублікувала відео, в якому зізналася, що орендоване житло є занадто великим для двох людей. Також кохана Володимира Остапчука повідомила, що обрала таку квартиру, бо переймалась, щоб дітям шоумена вистачило місця. Проте, колишня дружина телеведучого дуже рідко відпускає їх до зіркого батька, тому пара вирішила змінити житло.

Христина поділилась, що квартира, яку подружжя орендуватиме, дуже зручна та маленька. На даний момент вони складають речі й найближчим часом планують переїхати в нову оселю.

Фани відразу поцікавилися, чому пара не придбала власну квартиру. Володимир Остапчук пояснив все тим, що зараз в них немає на це коштів, проте, в майбутньому шоумен планує купити житло. Дружина телеведучого має свою власну квартиру, але там вона жити не хоче, тому що вважає її занадто маленькою для своєї сім’ї.

: wona.com.ua