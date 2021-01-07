Какой овощ очистит кровь от вредного холестерина

При накоплении вредного холестерина в организме, повышаются риски сердечно-сосудистых недугов и других проблем. Диетологи назвали овощ, позволяющий снизить опасность, очищая кровь.

Об этом пишут СМИ.

Медики давно знают о негативном воздействии на организм холестерина, но также им известно, что он бывает разным. Без полезного вещества человек начнёт испытывать различные проблемы, и его мозг и клетки будут неправильно функционировать.

Чтобы не допустить накопления липопротеинов высокой плотности и формирования холестерина в опасные бляшки, а также сбалансировать его уровень, нужно следить за своим рационом. Диетологи рекомендуют добавить в него овощ, расщепляющий вредный холестерин. Они советуют употреблять редис, поскольку имеющиеся в нём природные соединения самостоятельно нейтрализуют накопившийся объём вещества.

Помимо этого, в редисе имеется немало других микроэлементов, оказывающих благотворное воздействие на организм — это витамины групп B, C и PP, а также натрий, магний и кальций. Есть в его составе и различные минералы, клетчатка, эфирные масла и белок. Все они помогают при похудении.

: changeua.com