Леся Нікітюк показала, як співає наживо

Артистка не стрималася і виконала пісню гурту “Скрябін” – “Спи собі сама”.

Відома ведуча, як і багато інших українських зірок, поїхала на відпочинок у Карпати. Так, зірка насолоджується Буковельським комфортом, місцевою красою та атмосферними закладами із живою музикою. Ба більше, сама цю атмосферу створює… Повідомляє «Люкс ФМ».

Так, у своїх сторіс Леся показала, як виконує відому пісню гурту “Скрябін” – “Спи собі сама”. “Не срималася”, – зазначила Нікітюк. А оскільки вона зовсім нещодавно почала кар’єру співачки, підписникам було дуже цікаво почути реальне виконання. Послухайте і ви.

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Допис, поширений 💫Зірковий шлях💫 (@zirkovyi_shlyah)

: trserial.net.ua