Іраклі Макацарія розсекретив, чого боїться у стосунках з дівчиною

Все ще Холостяк, грузинський продюсер Іраклі Макацарія став учасникам новенького випуску шоу від Люкс ФМ Ж F*CKTOR.

Цього разу компанію відомому красунчику склала перша жінка в суто чоловічому шоу, співачка Оля Цибульська. Разом з ведучими Люкс ФМ Славою Дьоміним та Женею Фешаком селебріті обговорили, хто ж у стосунках має робити перший крок – жінки чи чоловіки.

Під час розмови Іраклі Макацарія розповів, що є дещо, чого він по-справжньому не хоче у стосунках:

Я б не хотів, аби моя дівчина першою зробила б мені пропозицію. І це стосується як початку стосунків, так і пропозиція про одруження. Щоправда, якби ми з моєю дівчиною зустрічалися, то вона б знала, що я не прийму пропозицію руки і серця від неї. Однак, я точно хочу весільну церемонію, бо це традиційно і зворучнило одночасно.

Крім того, Іракли Макацарія додав, що дівчата тим не менш повинні робити перший крок під час примирення та зйомства.

: lux.fm