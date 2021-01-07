В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента

Министерство здравоохранения Украины анонсировало внедрение электронного кабинета пациента. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом «Дія», что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту», — сказал Степанов.

По его словам, благодаря этому появится возможность предоставлять декларации с врачом онлайн, предоставлять доступ к собственным данным.

: journalist.today