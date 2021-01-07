Влад Яма раскрыл секрет идеальных отношений с женой Лилией

Жена известного танцора и судьи шоу “Танці з зірками” Влада Ямы удивила яркими кадрами семейного праздника

Как сообщает Politeka.net, накануне счастливые родители отметили пятилетие своего сына Леона. Лилия Яма выложила в микроблоге “Инстаграм” совместные фото и поделилась секретами крепкого брака.

На снимках Влад пошалил с супругой в праздничных декорациях, пока за детьми приглядывал аниматор в костюме Человека-паука. Во время съемки на пару откуда-то с потолка свалилась серебристая мишура, которую Лилия намотала на руку, а затем полезла обниматься и целоваться с мужем. Сверкающие ленты дополнили ее неброский образ из серой кофты и юбки телесного цвета, хореограф же погулял в просторной белой футболке.

По словам Лилии Ямы, сохранять гармоничные отношения им с Владом помогают три простых секрета:

“#1 ✔️Чувство юмора. 🤣 Мы понимаем шутки, иногда даже колкие в свой адрес,🤣☝️ и можем посмеяться над недостатками друг друга. Рассказать про свой «эпик фэйл» и ещё раз дружно посмеяться.🤣

#2 ✔️Чувствовать, что мы на одной волне в любой ситуации. Всегда действовать как одна команда.💪🏼

#3 ✔️Взаимоуважение и принятие того, чем занимается каждый из членов семьи. Принимая все недостатки и не пытаясь переделывать друг друга под себя”.