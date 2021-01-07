Який продукт повинен бути на сніданок у кожного

Науковці визначили найкращий продукт для сніданку, і це зовсім не вівсянка і не канапка з авокадо. Детальніше читайте далі.

Медики з Національної служби охорони здоров»я Великобританії (NHS) визначили, який варіант сніданку є найкращим для підтримання здоров’я. За їхніми словами, навіть невеликі зміни в раціоні збільшують шанси продовжити тривалість життя, пише maximum.fm

Тож ідеальним сніданком виявився не дуже жирний йогурт з фруктами та горіхами.

«Такий продукт на сніданок ефективно допомагає контролювати апетит та вагу, що зменшує ризики розвитку серцево-судинних та інших захворювань. Як відомо, ожиріння є однією із ключових причин ішемічної хвороби серця, діабету та деяких видів раку», – пояснюють фанівці.

Також вони рекомендують вживати більше овочів, цільнозернових продуктів, свіжих фруктів, не жирні (але не знежирені) молочні продукти, бобові, горіхи, рослинні олії та рибу.

: changeua.com