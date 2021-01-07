Надя Дорофеєва позувала у новому бікіні

Надя Дорофеєва проводить свій зимовий відпочинок на Балі. Туди співачка поїхала разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом та друзями.

У своєму Інстаграм вона поділилась новим фото. На ньому артистка позує у бежевому бікіні. Надя обрала купальник від тренду BlackTribe. Верх вбрання був відкритий та підкреслив груди жінки. А низ – її сідниці.

Також на фото Надя похизувалась своїми тату на руці та під грудьми. Артистка тримала солом’яний капелюх. А позувала вона біля дивану на вулиці міста.

Шанувальники у коментарях хвалили фігуру Дорофеєвої та робили їй купу компліментів.

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Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

: glianec.com