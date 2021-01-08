Назван фрукт для эффективного похудения

Употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.

Об этом заявил британский диетолог Роб Хобсон, передают СМИ.

По его словам, регулярное употребление яблок может помочь сбросить более пяти килограммов за год. По его словам, фрукт в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

«В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой», − пояснил Хобсон.

Специалист подчеркнул, что яблочная клетчатка помогает регулировать кишечную микрофлору, что также способствует снижению веса и замедляет накопление жира.

: golos.ua