Сальма Хайек похвасталась стройной фигурой и пышным бюстом

Сальма Хайек начала свой 2021-й год с отдыха, и она надеется, что так его и проведет. В Instagram актриса опубликовала горячий снимок, на котором она позирует в бассейне в коричнево-красном бикини с завязками.

Выглядит звезда просто великолепно: у нее стройная фигура и сексуальный пышный бюст, от которого трудно оторвать взгляд.

Волосы Сальма собрала в пучок, на глаза надела очки в черепаховой оправе, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой.

«Я не знаю, становитесь ли вы лучше в фотографировании, или кто-то сделал снимок для вас, но это отличная фотография. Какой отличный способ начать 2021 год», — подписала снимок актриса.

: Новости Ю