Лікарі розповіли про несподіваний симптом раку, який допомагає його виявити на ранній стадії

Не залишайте без уваги відчуття оніміння губ, оскільки воно може виявитися тривожним знаком розвитку онкологічного процесу. Британські онкологи, що представляють Національну службу охорони здоров’я, розповіли про те, що оніміння губ може вказувати на рак, що розвивається в порожнині рота. Повідомляє видання Express.

Якщо, виникнувши, дане відчуття триває тривалий час, потрібно обов’язково звернутися до лікаря та обстежитися, підкреслили медики.

«Відчуття оніміння може бути у всій області рота або на губах. Так відбувається, коли ракові клітини ушкоджують нерви та кровоносні судини в цій частині організму», – повідомили експерти.

Онкологи додали, що в багатьох випадках появи раку в ротовій порожнині передує білий наліт та виразки. Також вони радять звертатися за лікарською перевіркою при виникненні потовщених плям в роті чи на язику. До того ж повинні насторожувати проблеми з жуванням або ковтанням, особливо які відчуваються тривалий проміжок часу.

У National Health Service порекомендували уважно ставитися до будь-яких незвичайних симптомів і відчуттів в порожнині рота, оскільки це підвищує шанси на раннє виявлення раку. Своєчасно розпочата терапія суттєво підвищує шанси на знищення пухлини.

Медики відзначили, що до онко в ротовій порожнині схильні чоловіки за 40, які хворіють на рак рота частіше, чим жінки того ж віку. Цьому сприяють звички та способи життя, включаючи куріння та споживання алкоголю.

: greenpost.ua