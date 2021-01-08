Юлія Саніна здивувала шанувальників новим тату з Тіною Кароль

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна похвалилася в Instagram новим тату на зап’ясті руки. На подив шанувальників співачки, на ньому виявилася Тіна Кароль. Повідомляє apostrophe.ua.

Якщо точніше, Саніна вирішила увічнити кадр зі спільного кліпу з Тіною Кароль до пісні “Вільна”. Крім двох профілів на руці співачки тепер також видно рядки “Я не боюсь. Тепер я вільна”.

Нове тату Саніної викликало неоднозначну реакцію підписників. Деякі вважали його поспішним, нудним і навіть безглуздим. А дехто взагалі впевнений, що співачка лише пожартувала і показала в кадрі тимчасове татуювання.

“Перевірку пройшла, тепер можна бити справжню. От тільки ідея так собі”, – вказали в одному з коментарів під постом. Чи справді тату Саніної тимчасове – покаже час.

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Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss)

: trserial.net.ua