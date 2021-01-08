Какие продукты больше всего влияют на цвет зубов

Сильнее всего на цвет зубов влияют продукты с аминокислотами и пигментами. Их назвала директор Института стоматологии имени Боровского Сеченовского университета Ирина Макеева.

По словам Макеевой, речь идет в том числе о чернике, черной смородине, маринованной свекле, вишне, вишневом соке, красном вине, а также окрашенных газированных напитках, многих специях и соусах.

Стоматолог отметила, что цвет зубов может ухудшаться из-за постоянного употребления чая и кофе, причем чай окрашивает их гораздо сильнее. Она добавила, что после каждого употребления таких напитков достаточно споласкивать рот или применять специальную зубную пенку, особенно если зубы были хорошо почищены утром.

: kurs.com.ua