Оля Полякова похвасталась очень яркой мини-юбкой

Талантливая певица Оля Полякова любит экспериментировать со своей внешностью. Её фанаты не успевают привыкнуть к одному необычному образу, как им демонстрируют еще провокационней. Скорее всего поэтому Полякова и стала судьей проекта” Маска”.

Об этом можно почитать на странице Оли Поляковой в Іnstagram.

Яркая исполнительница Оля Полякова, любящая все превращать в карнавал, лучше всех подошла для программы “Маска”, выходящего на канале “Украина”. Суть состоит в том, чтобы узнать очередную знаменитость, прячущуюся под маской.

Каждый раз стилисты подбирают новый образ для знаменитости.

Нужно сказать, что Оле Поляковой идет любой, даже самый экстравагантный наряд.

Фанаты Оли Поляковой могут оценить очередное дерзко короткое платье, которое продемонстрировала певица в своем микроблоге. Знаменитость опубликовала несколько фотографий, предложив своим поклонникам выбрать лучший вариант.

В первом кадре можно увидеть Олю Полякову в бело-черном наряде. Можно отметить, что платье очень короткое, его длина подчеркивает длинные ноги звезды. Дополнительным аксессуаром служит стильное шейное украшение из желтого металла.

Свои белокурые волосы певица собрала в хвост, оставив небольшие пряди по бокам. На руках у знаменитости многочисленные золотые браслеты.

На всех фото артистка принимает разные позы, меняя выражения лица от задумчивого до соблазнительного.

Под постом Полякова спрашивает, какой из данных образов больше нравиться фанатам. Кстати, их у неё около 2,5 миллиона человек.

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Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

: top.hyser.com.ua