Названо три найбільш шкідливі для здоров’я алкогольні напої

Шкода алкоголю для здоров’я відома всім, а його надмірне вживання з часом може привести до хвороб печінки, серцевих захворювань, депресії, збільшення ваги і безпліддя. Однак деякі алкогольні напої становлять найбільшу небезпеку, впевнені експерти.

Багато дієтологів зійшлися на думці, що найшкідливішими є так звані «змішані напої», або коктейлі, так як в них присутні різні види алкоголю, сиропи, соки або газованої води, що в цілому збільшує калорійність продукту, пише портал Eat This, Not That!

Фахівці виділяють три найшкідливіших напою. Перший з них – це “Піна Колада”, яка містить комбінацію рому, кокосового молока, кокосових вершків, ананасового соку і лимонного соку. Середня калорійність цього коктейлю становить 650 калорій, що більше, ніж в «Біг Маку». Крім того, в напої міститься величезна кількість цукру – близько 40 гр. В одній порції розміром трохи більше 200 гр.

У список шкідливих алкогольних напоїв також потрапив коктейль “Маргарита”, так як в одній порції міститься 274 калорії і 36,1 гр. цукри.

А на третьому місці розташувався «Лонг-Айленд», що містить в собі горілку, джин, ром, текілу, лікер, лимонний сік, сироп і колу.

Енергетична цінність цього напою може доходити до 780 калорій. Також він шкідливий через змішування великої кількості різного алкоголю.

: ukrhealth.net