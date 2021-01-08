Американский рэпер-мультимиллионер попал в реанимацию

Знаменитый американский рэпер и продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) госпитализирован в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга.

Об этом сообщает TMZ.

Врачи оценивают состояние музыканта как стабильное. Тем не менее, источники издания утверждают, что врачи пока не могут понять, что вызвало кровотечение.

Позже музыкант опубликовал пост в соцсетях, в котором поблагодарил врачей и всех за поддержку. Он заявил, что чувствует себя хорошо и скоро вернется домой.

Издание отмечает, что Dr. Dre участвует в тяжелом бракоразводном процессе. Его бывшая жена Николь требует от рэпера два миллиона долларов в месяц и 5 миллионов долларов на оплату услуг адвоката. Музыкант говорит, что и так оплачивает все ее расходы, а гонорары адвокату считает возмутительными, поскольку юристы работали над этим делом всего несколько месяцев.

Пара находилась в браке 24 года. У них есть двое совершеннолетних детей.

Состояние Dr. Dre оценивается в 800 миллионов долларов.

: golos.ua