Медик назвал группу крови с самым сильным иммунитетом

Ученые опередили обладателей группы крови, которые обладают самым стойким иммунитетом

Результаты исследований сообщил портал PlanetaNovosti.

Обладатели первой группы крови могут считаться счастливчиками. Американские ученые пришли к выводу, что синтез интерферона у них достигает почти 80%, что является показателем ответной реакции на инфекции.

Люди со второй группой крови имеют самый низкий уровень синтеза интерферона – 40%, поэтому они более уязвимы к заболеваниям.

Почти 91% в аналогичном показателе набрали обладатели третьей группы крови. Согласно данным ученых, эти люди занимают второе место по способности противостоять болезням.

А вот обладатели четвертой могут похвастаться максимально возможной защитой от болячек, поскольку синтез интерферона у них достигает 92%.

Но не все зависит от группы крови. Как утверждают ученые, стойкость иммунитета также зависит от наследственности, образа жизни и экологии места, где вы живете.

: golos.ua