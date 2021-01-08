Настя Каменских вышла в свет в тугом латексном наряде

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась с читателями своего микроблога фото, на котором предстала в новом оригинальном образе. Но не все “заценили” старание звезды.

Новые оригинальные фотоснимки Настя Каменских выложила на личной странице в Instagram.

Знаменитость надела черное латексное мини-платье, которое украсила объемной накидкой цвета фуксии. Талию подчеркнула тоненьким черным кожаным ремешком. На шее у NK также можно заметить кожаное украшение.

Образ дополнили длинные латексные рукава и ботфорты на каблуке. Волосы красотка заплела в тугой пучок. Макияж также был ярким с акцентом на глаза.

К слову, свой наряд исполнительница назвала “Розовая бомба”. И действительно, он может сразить наповал!

: top.hyser.com.ua