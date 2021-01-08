Комаровський розповів, як діяти при отруєнні у дитині

Новорічні свята важкі часи для організму, а особливо дитячого. Чи не рідкісне явище, що в цей період трапляються харчові отруєння.

Український лікар і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм розповів, чому вони виникають і що стоїть при харчових отруєннях.

Перші симптоми харчового отруєння в більшості випадків виникають протягом 48 годин після вживання в їжу непридатних продуктів. В основному, це, ознаки ураження шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота, , болі в животі.

Правила невідкладної допомоги при харчових отруєннях:

– якщо симптоми з’явилися протягом 30 хвилин після прийому їжі, але блювоти немає – викличте блювоту;

– нічим дитину не годуйте;

– поїть дитину рясно і активно відповідно до наступних правил:

– температура напою орієнтовно повинна дорівнювати температурі тіла;

– можливу блювоту провокує розтягнення шлунка, тому давайте пити часто, але обсяг рідини, випитої за одну спробу, повинен бути невеликим (кілька ковтків);

– в якості рідини для пиття оптимально застосовувати розчини для пероральної регідратації; можливе використання мінеральної води, чаю, компотів;

– не додавайте цукор в розчини, що використовуються для пиття;

– якщо дитина відмовляється пити те, що ви пропонуєте, давайте те, що він пити згоден, але дуже постарайтеся давати прозорі рідини, максимально розводите соки і солодкі напої;

– дайте дитині активоване вугілля в дозі 1 г / кг ваги;

– при підвищенні температури тіла використовуйте жарознижуючі засоби.

: zdorovia.com.ua