Комаровський розповів, як діяти при отруєнні у дитині

Новорічні свята важкі часи для організму, а особливо дитячого. Чи не рідкісне явище, що в цей період трапляються харчові отруєння.
Український лікар і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм розповів, чому вони виникають і що стоїть при харчових отруєннях.
Перші симптоми харчового отруєння в більшості випадків виникають протягом 48 годин після вживання в їжу непридатних продуктів. В основному, це, ознаки ураження шлунково-кишкового тракту: нудота, блювота, , болі в животі.
Правила невідкладної допомоги при харчових отруєннях:
– якщо симптоми з’явилися протягом 30 хвилин після прийому їжі, але блювоти немає – викличте блювоту;
– нічим дитину не годуйте;
– поїть дитину рясно і активно відповідно до наступних правил:
– температура напою орієнтовно повинна дорівнювати температурі тіла;
– можливу блювоту провокує розтягнення шлунка, тому давайте пити часто, але обсяг рідини, випитої за одну спробу, повинен бути невеликим (кілька ковтків);
– в якості рідини для пиття оптимально застосовувати розчини для пероральної регідратації; можливе використання мінеральної води, чаю, компотів;
– не додавайте цукор в розчини, що використовуються для пиття;
– якщо дитина відмовляється пити те, що ви пропонуєте, давайте те, що він пити згоден, але дуже постарайтеся давати прозорі рідини, максимально розводите соки і солодкі напої;
– дайте дитині активоване вугілля в дозі 1 г / кг ваги;
– при підвищенні температури тіла використовуйте жарознижуючі засоби.
: zdorovia.com.ua