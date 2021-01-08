Названы популярные фрукты, которые могут навредить печени

Все мы знаем, что фрукты — ценный источник витаминов и полезных веществ, поэтому они регулярно должны присутствовать в рационе. Но некоторые из них в большом количестве могут навредить работе печени. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист отметила, что фрукты состоят из фруктозы и глюкозы, которые в избытке могут вызвать неалкогольную жировую болезнь печени (накопление жира, — прим. авт.). Например, в яблоках много фруктозы, а вот в абрикосах — глюкозы. Поэтому, когда человек есть регулярно яблоко или грушу, думая, что это безвредно, он ошибается. Глюкоза под действием инсулина перерабатывается в энергию и в жировые запасы, а фруктоза вся захватывается белками печени.

Врач особенно не рекомендует употреблять фрукты в качестве перекуса, потому что в организме вырабатывается много инсулина. Лучше всего сочетать фрукты с йогуртом, творогом, орехами — продуктами, в которых есть белок, потому что он уменьшает всплеск глюкозы.

: Новости Ю