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Названы напитки, разрушающие костную ткань

08.01.2021

Люди даже подумать не могут, что газированные напитки могут разрушить ваши кости изнутри.

Об этом говорят врачи, сообщает facenews.ua.

Газированные напитки могут приводить к остеопорозу, особенно у женщин, которые наиболее чувствительны к этому напитку.

Медики отмечают, что болезнь может развиваться в костной ткани из-за присутствия в воде кофеина и ортофосфорной кислоты, которая мешает усвоению кальция. Газировка ослабляет ткани тазовой кости и тазобедренных суставов.

По словам специалистов, циррозом печени могут страдать не только люди, имеющие пристрастие к алкогольным напиткам. Человек, чрезмерно увлекающийся газировкой может также получить этот недуг.

Газированные напитки также влияют негативно на зубы, помогают любителю сладкой воды повысить вес, нарушают обмен веществ, нарушают работу почек и так далее.

: golos.ua

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