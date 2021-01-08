О чём говорит температура без других симптомов болезни

Возможно, вы просто слишком много нервничаете.

Для начала определимся с понятиями. Если у вас 36,9 °C и даже 37 °C, говорить о повышенной температуре ещё рано. Нормальная температура тела — это вовсе не обязательно 36,6 °C. Она колеблется в довольно широких пределах.

Нормой считается диапазон от 36,1 до 37,2 °C.

Если градусник показывает значения выше 37,2 °C, говорят о лихорадке. Она же повышенная температура, или просто температура в общеупотребительном смысле.

Чаще всего такое состояние вызвано инфекцией. Например, вирусной — гриппом или другими распространёнными ОРВИ. В этом случае помимо лихорадки вы, скорее всего, обнаружите у себя другие признаки респираторного заболевания: боль в горле, насморк, головную боль.

Однако бывает, что температура есть, а других симптомов — соплей, тошноты, высыпаний, вялости, раздражительности — нет. Причины этого могут быть как безобидными, так и смертельно опасными.

Когда надо немедленно обращаться к врачу

Сама по себе лихорадка ещё не повод для тревоги. Но есть исключения. Срочно обратитесь за медицинской помощью, если температура без симптомов:

превысила 38 °C у младенца до трёх месяцев или 38,9 °C у 3–6‑месячного ребёнка;

достигла 38,9 °C и держится дольше суток у ребёнка младше двух лет;

возникла после того, как ребёнка надолго оставили в стоящей под солнцем машине;

держится у ребёнка дольше трёх дней;

поднялась выше 39,4 °C у взрослого.

Всё это говорит о состояниях, которые угрожают здоровью и даже жизни.

Если опасных признаков нет, температура без симптомов может быть показателем некоторых изменений в вашем образе жизни и может вскоре спасть сама собой. Но это не точно.

В чём причины температуры без других симптомов

Вот самые распространённые факторы, которые приводят к повышению температуры.

1. Вирусные заболевания

Чаще всего признаки простуды или, например, мононуклеоза очевидны. Но иногда вирусная инфекция может протекать в смазанной форме — без ярко выраженного кашля, боли в горле или насморка. Тем не менее и в таком состоянии организм активно борется с инфекцией, о чём и сообщает повышением температуры.

2. Бактериальные инфекции

Как и в случае с вирусами, симптомы бактериального поражения не всегда очевидны. По крайней мере на ранних стадиях заболевания. Например, туберкулёз поначалу может не проявлять себя ничем, кроме слабости, которую легко принять за результат обычного переутомления, и температуры 37–37,5 °C.

3. Приём некоторых лекарств

Незначительное, но устойчивое повышение температуры может возникнуть через 7–10 дней после того, как вы начали принимать новый препарат. Это состояние называют лекарственной лихорадкой.

Лекарственную лихорадку без каких‑либо других симптомов способны спровоцировать некоторые антибиотики (часто из группы пенициллинов или цефалоспоринов), лекарства от гипертонии и противосудорожные препараты.

4. Аутоиммунные заболевания

Небольшое повышение температуры — частый признак ревматоидного артрита. Считается, что в этом случае лихорадка вызвана начинающимся воспалительным процессом в суставах. Ещё одно распространённое заболевание, которое может давать о себе знать температурой без иных симптомов, — рассеянный склероз.

5. Некоторые прививки

Вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша, а также пневмококковая вакцина тоже могут повышать температуру.

6. Стресс

Эмоциональное состояние способно влиять на температуру тела. Врачи называют этот феномен психогенной лихорадкой. Чаще всего она встречается у излишне впечатлительных молодых женщин, но может поражать людей вне зависимости от пола и возраста. Если речь идёт о затяжных переживаниях, хроническом стрессе, психогенная температура держится в пределах 37–38 °C. При высоких эмоциональных нагрузках она может подскакивать за 40 °C.

7. Онкологические заболевания

Некоторые виды рака, например лимфомы и лейкемия, иногда вызывают стойкое и необъяснимое повышение температуры.

8. Неопределённые причины

Иногда причину затянувшейся бессимптомной температуры установить не удаётся. В этом случае врач поставит диагноз «лихорадка неизвестного происхождения».

Что делать при температуре без других симптомов

Ваша задача — наблюдать за своим состоянием и помочь организму справиться с внутренним нарушением, которое и стало причиной повышения температуры. Для этого:

отдыхайте;

пейте больше жидкости;

соблюдайте режим дня;

гуляйте, дышите свежим воздухом;

постарайтесь успокоиться и справиться со стрессом, например, откажитесь на время от просмотра новостей, слушайте успокаивающую музыку, практикуйте размеренное глубокое дыхание.

Если температура вызвана лёгким вирусным заболеванием или переживаниями, спустя 3–4 дня она пройдёт сама собой.

Но вот если лихорадка не отступает и даже усиливается, обрастает дополнительными симптомами, нужно обратиться к врачу. Для начала — к терапевту. Медик расспросит вас о том, сколько держится температура, задаст вопросы о самочувствии и образе жизни, проведёт осмотр и, скорее всего, предложит сдать анализы крови и мочи. Тесты помогут выяснить, нет ли в вашем организме воспалительных процессов и других нарушений.

В зависимости от результатов обследования терапевт либо даст рекомендации, которые помогут справиться с температурой, либо отправит вас к профильному специалисту — пульмонологу, гастроэнтерологу, ревматологу, эндокринологу, онкологу, — который предложит дальнейшие варианты лечения.

: kurs.com.ua