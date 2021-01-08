Как при гриппе возникает пневмония: новое исследование

Исследователи из Karolinska Institutet (Швеция) исследовали, как грипп превращается в так называемую суперинфекцию, которая ежегодно уносит множество жизней во всем мире.

Грипп вызывается вирусом, но наиболее частой причиной смерти «от гриппа» на самом деле является вторичное бактериальное осложнение пневмонии, а не вирус гриппа как таковой.

Пневмококковые инфекции – самая частая причина вторичной пневмонии. Исследователи во главе с профессором Бригиттой Энрикес Нормарк выяснили, какие вызванные гриппом изменения в нижних дыхательных путях способствуют началу бурного роста пневмококков в легких.

Ученые обнаружили, что во время вирусной инфекции различные питательные вещества и антиоксиданты, такие как витамин С, и другие вещества, обычно защищающие клетки, просачиваются в легкие из крови, тем самым создавая в легких среду, способствующую началу размножения бактерий пневмокококков.

Пневмококки, размножаясь, увеличивают производство бактериального фермента HtrA. Присутствие HtrA ослабляет иммунную систему в ее борьбе с бактериями – и способствует еще большему росту бактерий в инфицированных гриппом дыхательных путях.

Недостаток фермента HtrA, как доказали исследователи, останавливает рост бактерий за счет более успешного иммунного ответа организма.

«Способность пневмококка разрастаться в нижних дыхательных путях во время гриппозной инфекции, по-видимому, зависит от богатой питательными веществами среды с более высоким уровнем антиоксидантов, которая возникает во время вирусной инфекции, а также от способности бактерий адаптироваться к окружающей среде и защитить себя от уничтожения иммунной системой» – говорит Бригитта.

«HtrA – это фермент, протеаза, которая помогает ослабить иммунную систему и позволяет пневмококковым бактериям проникать в защитный слой клеток внутри дыхательных путей, – объясняет соавтор исследования, микробиолог Вики Сендер. – Таким образом, возможной стратегией лечения может быть использование ингибиторов протеазы для предотвращения размножения пневмококков в легких».

Исследование велось о гриппе – и пока не известно, работает ли у пациентов с COVID-19 тот же механизм вторичных бактериальных инфекций. Исследователи прогнозируют, что механизм аналогичен.

«Вероятно, острое поражение дыхательных путей, независимо от причины, приводит к просачиванию в них из крови питательных веществ и антиоксидантов, создавая среду, которая способствует началу бурного роста бактерий», – говорит Бригитта Энрикес Нормарк.

: grippua.com.ua