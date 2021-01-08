MONATIK показал фото с подросшими сыновьями на Мальдивах

Артист с семьей отправился на отдых у моря

Времена, когда Дима Монатик скрывал свою семью от общественности прошли, хотя артист не спешит показывать лица сыновей в соцсетях. Исключением стал разве что 5-й день рождения его сына Дани – тогда MONATIK расщедрился на несколько архивных фотографий с мальчишкой.

Сейчас же звездный папа поделился ярким кадром с подросшими наследниками, сделанным на Мальдивах. Именно туда Монатик вместе с семьей отправился на зимние каникулы.

“День, когда все остановилось.

Когда работают только сердца

и выгорает фиолетовый из под уставших век.

Привет тот, кто протер глаза, а оказалось — это не приснилось.

Привет, самый счастливый во Вселенной человек”, – подписал свой пост Дмитрий.

Сыновей артисту родила Ирина Демичева, с которой Монатик узаконил отношения пять лет назад. Недавно пара успела отметить деревянную свадьбу.

: toneto.net