Ученые рассказали о пользе бурого жира для организма человека

Американские ученые провели исследование, которое подтвердило защитные свойства бурого жира, присутствующего в организме каждого человека. Как оказалось, эта ткань защищает от ишемической болезни сердца, повышенного давления и сердечной недостаточности.

Об этом пишут СМИ.

Бурый жир лучше развит у новорожденных. У взрослых людей эта ткань также присутствует, однако с возрастом становится менее активной и регрессирует. Американские ученые провели исследование и выяснили, что у людей, в организме, которых количество бурого жира превышает содержание белого, меньше шансов столкнуться с сердечными недугами, метаболическими заболеваниями, диабетом и ишемической болезнью сердца.

Бурые жировые клетки используют глюкозу для сжигания калорий, поэтому уменьшают количество сахара в крови. Помимо этого данный вид ткани смягчает отрицательные проявления при ожирении. При этом выяснилось, что у людей с лишней массой тела количество бурого жира обычно снижено, а его активность подавлена.

Ученые работают над созданием эффективного медикаментозного метода накопления и активации бурой ткани в организме взрослых людей.

: changeua.com