Тина Кароль продемонстрировала красивый лук от украинского бренда

Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, сделанное во время съемок 11-го сезона музыкального проекта «Голос країни», где она является тренером.

В судейском кресле Тина позировала в кожаном наряде оливкового цвета с V-образным вырезом от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko. Спереди наряд украшали пуговицы и пикантные вырезы на талии.

Свой образ звезда дополнила такого же цвета повязкой на голове, которая гармонично выглядела с нарядом.

В ушах у Кароль были лаконичны серьги-кольца, на шее — деликатная цепочка, а на пальцах — кольца. Аутфит певицы завершил нежный макияж.

: Новости Ю