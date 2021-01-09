Как алкоголь влияет на внешность?

Бокал вина заставляет раскрепоститься: глаза блестят, уровень стресса снижается, движения становятся свободнее. Но действительно ли алкоголь делает вас привлекательнее, или так только кажется?

Косметологи, диетологи и специалисты по правильному питанию считают, что алкоголь — не лучший друг для внешности. Он способствует отекам, а при злоупотреблении — сухости кожи и преждевременным морщинам, темным кругам вокруг глаз, потере мышечной массы. Однако вечеринки с вином и коктейлями давно уже стали важной частью нашей социальной жизни, и совсем отказаться от них никак нельзя. Что же выбрать?

НАТУРАЛЬНЫЕ ВИНА

Весь алкоголь содержит сахар. Иногда его добавляют, иногда нет. В натуральные, биодинамические вина сахар и другие химикаты не добавляют, так что их можно считать более безопасными.

ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ

Игристые вина менее калорийны, чем тихие (80 ккал на бокал по сравнению со 120 ккал в бокале красного). Но они и действуют быстрее. С «пузырьками» так просто сказать «да!» второму бокалу!

ПИВО ИЛИ ВИНО?

Придерживайтесь народной мудрости: «Не смешивайте напитки из винограда со сделанными из зерна» — иначе рискуете заработать серьезную головную боль. Если у вас непереносимость глютена, избегайте зерновых напитков, таких как пиво, водка или виски.

СТАУТ

Пиво менее крепкое, чем вино, но не обольщайтесь, оно также полно сахара, так что несколько кружек вполне способны повлиять на баланс организма. Это особенно касается стаута — темного пива с карамельным солодом. Одна его кружка эквивалентна свиной отбивной — 220 ккал и ни грамма полезных веществ!

КРЕПКИЕ НАПИТКИ

Водка со льдом или текила с лимоном не сулят вам безграничных радостей вкуса, зато содержат гораздо меньше сахара, чем вино. Если добавить к ним тоник, сироп, да что угодно еще — вы автоматически увеличите дозу калорий. Крепкие напитки стимулируют метаболизм, но не забывайте — это все еще алкоголь. Будьте осторожны и не пейте слишком много.

ПРАВИЛО ОДНОГО БОКАЛА

Ограничивайтесь одним или двумя бокалами. Как бы смешно это ни звучало, но прикончить бутылку вина в одиночку гораздо проще, чем вы думаете.

СУХОЙ ЗАКОН

Попробуйте проводить без глотка хотя бы три дня в неделю. Это укрепляет организм, а кожа и глаза моментально реагируют на такие разгрузочные дни. Сложно отказаться от предложенного бокала вина? Тогда вспомните, что для переработки полученных из него калорий потребуется 20 минут напряженной работы в фитнес-зале!

: Новости Ю