Владимир Остапчук очаровал сеть романтическим фото с возлюбленной

Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук очаровал сеть новым романтическим кадром с возлюбленной Кристиной Горняк. Пара обнародовала зимнюю фотографию, которая уже успела разлететься по сети.

Звезды наслаждаются отдыхом и зимними праздниками. Поскольку в этом году из-за пандемии коронавируса работы на публичных мероприятиях нет, то знаменитости уделяют все время родным. В частности, Кристина Горняк на личной странице в инстаграме опубликовала новое фото с любимым, которое очень понравилось поклонникам.

Кристина распространила фотографию, которую, вероятно, сделала во время прогулки с любимым. Она предстала перед камерой в красивой шубке белого цвета и голубом свитере с высокой горловиной. Среди аксессуаров образ Горняк дополняли белые перчатки, маленькая сумочка через плечо и чалма серого цвета. Короткие волосы девушка уложила в аккуратные локоны. На лице сделала легкий макияж в естественных тонах и завершила аутфит стильными серьгами.

Владимир Остапчук нежно обнимал избранницу. Он позировал в черном пальто и синем шарфе. На лицах новоиспеченных супругов сияли улыбки. Кристина и Владимир наслаждались моментом, получали удовольствие от каждого мгновения.

: howdream.org