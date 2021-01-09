Дієтолог пояснила, як швидко схуднути після новорічних свят

Безконтрольний прийом їжі, порушення режиму сну, а також зниження фізичної активності призводять до того, що після новорічних свят багато людей набирають кілька кілограм зайвої ваги.

Дієтолог Тетяна Філіппова розповіла, що потрібно зробити, щоб позбутися від набраних кілограмів і повернутися в колишню форму. Спеціаліст рекомендує в першу чергу налагодити правильне харчування, повернутися до режиму здорового сну, а також почати займатися спортом або хоча б робити зарядку по 30 хвилин кожен день.

Філіппова радить повністю виключити з раціону жирну і смажену їжу, а також відмовитися від їжі мінімум за три години до сну. Також десь на місяць треба повністю забути про випічку та солодощі. А споживання чистої води за добу необхідно збільшити до 2 л для жінок та до 2,5 л для чоловіків. Дотримуючись цих правил, вже через місяць накопичена зайва вага піде.

: greenpost.ua