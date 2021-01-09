Надежда Мейхер впервые показала свою маму, которая из Италии приехала на Новый год

Сейчас Надежда Мейхер – не только популярная и талантливая певица, но и эталон женской красоты в среде отечественного шоу-бизнеса. Кто помог ей добиться такого успеха?

Сильная характером и вокальными данными девушка добилась своих успехов благодаря природному упорству, а не протекторату звездных продюсеров. Но в ее жизни все-таки есть человек, который поддерживал на всем творческом пути во время трудностей и падений. Этим человеком для Надежды стала ее мама, Галина Анатольевна.

Женщина не только рассмотрела у дочери музыкальный слух и развивала ее задатки, но и сумела поставить на ноги девочку без финансов мужа – отец Нади оказался пьяницей, так что вскоре после свадьбы Галине пришлось вернуться жить к своим родителям. Денег у семьи тогда не хватало, и мама приняла тяжелое решение уехать на заработки. Даже несмотря на долгие разлуки, между близкими людьми всегда сохранялись самые теплые отношения – свои первые гонорары Надя направила как раз маме в качестве благодарности, а позже попросила ее вовсе вернуться на родину. На тот момент необходимости жить в разных странах уже не было. Но женщина освоилась за границей – она решила остаться в Италии, а к звездной дочери приезжать не только по особому поводу – порадоваться или просто так.

Когда Мейхер ушла из самого яркого проекта своей жизни – коллектива «ВИА Гра» – Галине Анатольевной вдруг пришлось переезжать к ней, чтобы познакомиться с внуком Игорем. Уход Надежды из числа солисток был вызван как раз неожиданной беременностью от тайного ухажера. Но когда певица вышла из декрета, ее мама вернулась в Европу и прилетала вновь уже только на свадьбу Мейхер с Михаилом Уржумцевым, от которого она впоследствии родила двух дочерей. Брак не сложился, и Галина Анатольевна была первым человеком, который принял выбор дочери уйти от мужа, когда вместе жить оказалось слишком тяжело.

Мейхер пользуется каждой возможностью улучшить мамину жизнь – она оплачивает ей лучшие отпуска, приглашает в Украину на светские мероприятия и даже прилучила к одному из своих выступлений. Галина Анатольевна, которая в молодости и сама занималась бальными танцами, в такие моменты вспоминает и свои выходы на сцену. Так что крепкая связь между родственницами заметна невооруженным глазом – они искренне привязаны друг ко другу, несмотря на километры между странами.

: odnaminyta.com