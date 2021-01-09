Катя Осадчая в шортах показала разбитую коленку

Украинская телеведущая Катя Осадчая позабавила поклонников забавным праздничным видео

Как передает Politeka.net, у себя в ТикТок красотка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала мгновенное перевоплощение под рождественскую песню.

Осадчая сидела в раздевалке в маечке и шортиках. На видео звезда засветила разбитую коленку, которая, судя по всему, уже успела зажить. В руках у телеведущей был сапог. Она эффектно подкинула его вверх, а через секунду уже сидела в теплой зимней одежде. На телеведущей красовались куртка, белый шарфик и шапка, а также теплые штаны. Стоит отметить, что на Осадчей не было ни грамма косметики.

Этот трюк насмешил и позабавил поклонников Осадчей. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал звезду за внешний вид.