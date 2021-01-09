Міфи про догляд за зубами, про які треба забути

Стоматологія давно зробила великий крок вперед, а міфи, які десятиліттями оточували цей розділ медицини, залишилися.

Зубної щітки і пасти достатньо. Чистити зуби двічі на день – мінімум у догляді за порожниною рота; все одно, що мити волосся тільки милом і не користуватися шампунями, бальзамами і масками. Для надійної профілактики зубних хвороб необхідно застосовувати додаткові засоби гігієни, пише maximum.fm

Наприклад, зубні нитки і йоржики, ополіскувачі, скребки для язика, жувальні гумки без цукру. Ці засоби допомагають позбавлятися від зубного нальоту у важкодоступних для щітки місцях, відновлювати кислотно-лужний баланс в роті, зміцнювати емаль і запобігати утворенню карієсу.

Чим енергійніше чистиш зуби, тим краще. Багато хто вважає, що чим сильніше натискаєш на щітку під час чищення зубів, чим жорсткіше її щетина і більше пасти, тим краще. Це не так. Агресивні рухи призводять до руйнування емалі зубів і утворення ранок у яснах, що може спровокувати інфекцію. Надлишок пасти на щітці теж заважає правильному чищенню: якщо піни дуже багато, щітка починає ковзати по поверхні зубів, а не змітати з неї наліт.

Якщо нічого не болить, до стоматолога йти не треба. Зубні хвороби можуть протікати без видимих ​​симптомів. Навіть якщо у вас з’явився карієс, ви про це можете не здогадуватися. Коли зуб починає нити, це ознака того, що хвороба зайшла занадто далеко. Діагностувати захворювання на ранньому етапі розвитку допомагає регулярний, раз на півроку, огляд порожнини рота у професіонала.

: changeua.com