Лилия Ребрик показала трогательное семейное фото с родителями

На зимние праздники семья украинской телеведущей Лилии Ребрик отправилась к родителям в Черновцы. Она показала трогательное семейное фото, где с родными позирует возле рождественской елки.

Успешная украинская телеведущая Лилия Ребрик проводит зимние праздники только в семейном кругу. Новый год звезда отпраздновала с мужем и дочерьми. На днях она отправилась с ними в Черновцы к родителям. Актриса показала чувственное семейное фото в своем инстаграм-блоге.

Телеведущая поделилась трогательными фотографиями. Вся семья позировала у рождественской елки, что сверкала яркими огнями. Лилия Ребрик держала в руках шарик и сидела возле родителей Веры и Ивана. Они нежно обнимали внучек: 2-летнюю Полину и 8-летнюю Диану.

Лилия Ребрик предстала перед камерой в светло-коричневом спортивном костюме. Она распустила светлые волосы, а на лице сделала легкий макияж. Мужчина телеведущей, Андрей Дикий, в тот момент делал снимок. Но звезда поделилась фото, где вместе с семьей позирует и он. Не оставили дома и собаку Дикси, которая тоже присутствовала на фотографии.

: showdream.org