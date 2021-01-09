Яка недорога закуска захистить здоров’я серця й судин та подовжить життя

Серцево-судинна система часто знаходиться під ударом через неправильне харчування і відсутність фізичних навантажень в людей. Часто з початком пенсійного віку серце та судини приходять в непридатність. Це одна з найчастіших причин ранніх смертей. Однак вченим вдалося знайти саму звичайну закуску, яка здатна відновлювати серцево-судинну систему і збільшувати строк життя. Повідомляє healthline.

Виявилося, що таким ефектом володіє квашена капуста, а також кімчі. Ці продукти здатні знижувати рівень поганого холестерину в організмі.

Ще одна властивість кімчі та квашеної капусти — зниження стійкості до інсуліну. Люди які мають високу стійкість до інсуліну через певний час починають хворіти на цукровий діабет. Тобто квашена капуста захищає й від цієї хвороби.

: greenpost.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.