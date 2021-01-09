Як алое лікує чоловічу імпотенцію?

Цей народний засіб допоможе повернути чоловічу силу.

Правда, мова не йде про вживання алое в його чистому вигляді. Для того, щоб досягти бажаного ефекту, потрібно трохи попрацювати і приготувати цілющу настоянку, по одному з наведених нижче рецептів.

Рецепт 1

Вам знадобляться:

Сік алое – 170 г

Мед – 250 г

Вино червоне (бажано сухе) – 400 г

Шипшина (порошком) – 120 г

Петрушка (порошок) – 40 г

Для приготування настоянки треба змішати всі перераховані інгредієнти в скляній банці, закрити кришкою, і прибрати в темне місце на один-два тижні. Кожні три дні струшуйте вміст банки. Коли настій буде готовий, то процідіть його, відіжміть залишки.

Приймати слід три рази на день, перед обідом, сніданком і вечерею, розвівши столову ложку настоянки в склянці теплого молока.

Рецепт 2

Вам знадобляться:

Сік алое – 150 г

Мед – 400 г

Волоські горіхи (очищені) – 500-600 г

Коріння пастернаку сушені (порошок) – 70 г

Волоські горіхи подрібніть, і додайте їх в суміш соку алое, меду і коренів пастернаку. Не потрібно настоювати розчин, він відразу готовий до вживання.

Приймати треба по столовій ложці перед сніданком, обідом, вечерею.

Як бачите, рецепти дуже нескладні і для їх приготування потрібні цілком доступні інгредієнти. Так що, залишається лише докласти трохи зусиль, і «любовне зілля» готове!

: zdorovia.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.