Оля Полякова показала, как отмечает Рождество в купальнике

Популярная певица Оля Полякова показала, как проводит время на Рождество

Исполнительница записала для микроблога “Инстаграм” новый ролик из купели, куда забралась в ярком купальнике-боди с цветочными узорами, передает Politeka.net. На голове у красотки можно заметить коричневую шапочку для бани, вероятно она выбежала из парилки на улицу и окунулась в бочку с водой.

Распаренная Оля Полякова поделилась своей радостью с поклонниками, по ее счастливому лицу видно, что празднование удалось на славу, а вылезать из купели звезда явно не спешила. Вдобавок, певица выбрала удачный ракурс и посветила на камеру своим большим бюстом, с такой женщиной точно не замерзнешь даже на морозе.

“Дорогие мои, с Рождеством Христовым вас. Красота, мы на море!”, – заявила Оля Полякова в своем ролике.