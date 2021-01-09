Дочь Оли Поляковой создала рок-группу

Украинская певица Оля Полякова, старшая дочь которой несколько месяцев назад создала свою рок-группу, рассекретила ее название.

В своих Insta-stories артистка записала видео, где разрекламировала коллектив Марии. Так, группа называется “ШВЫ”.

«Друзья, у Маруськи теперь собственная рок-группа! В моей Маши. Называется “ШВЫ”. Поэтому давайте смотреть, что же молодежь там играет», – сообщила звезда

Полякова добавила ссылку на страницу группы в Instagram, где в первом посте команда показала участников и рассказала немного о группе. Так, молодые музыканты занимаются уже год.

«Именно на этой странице мы будем выкладывать все что мы готовили для вас целый год. Релизы репетиции и наша жизнь – это все будет тут, так что подписывайтесь что бы не пропустить»,- говорится в сообщении

В комментариях пользователи поинтересовались, почему именно такое название группы и пожелали музыкантам успеха.

: golos.ua