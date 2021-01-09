Названо топ-5 найпопулярніших японських авто серед водіїв

Японські автомобілі традиційно користуються великим попитом і популярністю на вітчизняних просторах. Поки одні моделі приходять, а інші йдуть, деякі залишаються затребуваними на ринку багато років і десятиліття. Подібне неможливо без народного визнання і любові. Ось і сьогодні мова піде про найбільш популярні моделі серед українців, інформує Твоя МАШИНА.

1. Toyota RAV4

Абсолютним лідером серед японських автомобілів на вітчизняному ринку, звичайно ж, залишається популярний кросовер Toyota RAV4, який виготовляється з 1994 року. Машина, яка спочатку замислювалася як засіб для активного відпочинку, знайшла собі місце в багатьох сім’ях у всьому світі. Сприяє цьому просторий салон і місткий багажник.

2. Toyota Camry

На другому місці за популярністю залишається знаменита Toyota Camry. Активно беруть їх як на первинному, так і на вторинному ринку країни. Основний покупець – люди з сім’ями, що їздять на автомобілі кожен день.

3. Nissan Qashqai

З невеликим відставанням третю сходинку рейтингу популярності японських автомобілів зайняв добре відомий – Qashqai.

4. Mazda CX-5

Цікаво те, що саме цей компактний автомобіль став першою машиною японської компанії, яка почала серійно випускатися з принципово новим дизайном кузова. Свого часу модель була дуже проривною в тому числі і за рахунок реалізованої в ній ідеї про загальне зниження маси всіх вузлів і агрегатів.

5. Nissan X-Trail

Закриває п’ятірку лідерів ще один добре відомий автомобіль. Популярність цієї машини в черговий раз демонструє, наскільки все-таки популярні компактні кросовери на території рідної батьківщини.

: mashyna.com.ua