Врачи назвали чай, который снижает риск рака

Британские исследователи доказали пользу зеленого чая с имбирем для кишечника. По словам врачей, регулярное употребление этого напитка снижает риск рака ЖКТ.

Об этом пишут СМИ.

Как оказалось, благодаря содержащемуся в имбире гингеролу чай с подобной добавкой не только способен облегчить боль в суставах, но и снизить уровень холестерина.

Противораковые свойства объясняются тем, что действующее вещество отлично сочетается с танинами, которые предоставляет горячий напиток. К таким выводам ученые пришли после ряда экспериментов с 30 добровольцами. Последние потребляли два грамма экстракта имбиря в день на протяжении нескольких недель. В результате у испытуемых в два раза уменьшилась предрасположенность к опухолям в ЖКТ.

Авторы научного проекта отмечают, что подобную смесь не рекомендуется пить людям с сердечными недугами. Хотя имбирь нормализует кровяное давление, содержащийся в нем салицилат является компонентом аспирина, разжижающего кровь. А вот здоровым индивидам корень необходим для подавления болевых ощущений и профилактики острых респираторных заболеваний.

: golos.ua